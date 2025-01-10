蔡袁華辰攻守俱佳 大專聯賽率國體連6屆晉4強

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（中央社記者謝靜雯台中10日電）大專棒球聯賽（公開一級）首支晉級決賽隊伍確定，國體今天以8比5擊敗南華大學，複賽5勝、連6屆晉4強；蔡袁華辰2安1打點，轉練三壘不到1年美技守備幫助球隊，獲選單場MVP。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽國立體大今天與南華大學交手，黃玠瀚先發5局無失分、奪下勝投，最快球速約149公里。

國體2局上雖沒有敲出安打，靠著單局2次失誤、1次觸身球保送先馳得點，3局上靠著接連安打、失誤再拿2分，4局上靠著顏大衛二壘打送回1分，王君佑補上安打再送回1分，6局上再靠著王君佑安打再送回分數，7局上馬承恩二壘打送回1分，蔡袁華辰安打，送回團隊第8分。

國體總教練陳炫琦對先發投手黃玠瀚表現並不滿意只給65分，陳炫琦解釋，控球不是很好，雖然很多球探的關注他，但有些動作上一直做不出來，還有很大的進步空間，黃玠瀚有球速優勢，直球沒有全力就可以在145公里上下，但有提醒他，就算快沒有準度也沒有威脅性，希望他降速求控球。

蔡袁華辰今天攻守有表現，單場2安1點打點，三壘也有美技守備，獲選單場最有價值球員（MVP）；蔡袁華辰原本是游擊手，升上大三才改練三壘，他自評守備擅長，開心可以用守備幫助球隊。

蔡袁華辰也透露，游擊守備需要比較多的腳步運用，但有一陣子守備腳步有點亂掉，教練建議他改練三壘，看能不能調整回來，現在三壘也守出心得。

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至於打擊方面，蔡袁華辰坦言打擊是較弱的部分，也有花時間請教教練，希望可以做得更好，現在攻擊方面懂得設定策略，動作的串聯更好，力量也有變好。

蔡袁華辰是國體隊長，他坦言一開始接下這個任務也會有壓力，很想要帶著大家拿下好成績，很開心隊友都很幫忙也很配合。（編輯：陳政偉）1140110