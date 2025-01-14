詹皓晴攜烏克蘭搭檔 逆轉晉級澳網女雙次輪

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（中央社記者陳容琛台北14日電）台灣網球女將詹皓晴今天與烏克蘭好手克奇諾在澳網女雙首輪以5比7、6比4、6比4逆轉晉級次輪，而另名台將吳芳嫺同樣通過首輪考驗。

女雙世界排名第16的台灣女將詹皓晴，今年在澳洲網球公開賽與烏克蘭好手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）攜手合作，同時兩人榮膺賽會第5種子，在首輪迎戰塞爾維亞達尼洛薇琪（Olga Danilovic）、俄羅斯波塔波娃（Anastasia Potapova）的組合。

此役詹皓晴、克奇諾在首盤與對方互相破發後，隨即陷入拉鋸戰，然而「台烏聯軍」未能守住關鍵第11局的發球局，導致以5比7讓對手先馳得點。所幸在第2盤詹皓晴、克奇諾即時回穩，3度突破對手發球局的情況下，驚險以6比4扳平戰局。

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進入決勝第3盤，詹皓晴、克奇諾克服開局落後劣勢，最後掌握第10局的破發機會，一舉以6比4拿下勝利，如願晉級澳網女雙次輪，下一戰將力拚16強門票。

至於開季接連摘下奧克蘭、荷巴特女網賽雙打冠軍的台灣好手吳芳嫺，今天與俄羅斯搭檔布林克娃（Anna Blinkova）在澳網女雙首輪亮相，歷經將近2個半小時的3盤苦戰，最後以4比6、6比4、7比6（10比8）逆轉英國伯雷奇（Jodie Burrage）、丹麥陶森（Clara Tauson）的組合，順利通過首輪考驗。（編輯：張雅淨）1140114