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查核迷你足協涉經費不實 體育署駁斥密件說

2025/1/16 18:40
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（中央社記者黎建忠台北16日電）立委黃國昌今天在社群媒體上指稱，教育部以「密件」提供迷你足協查核報告；對此，體育署長鄭世忠嚴正駁斥，強調此為機關資訊傳遞方式，絕非為誰遮掩。

黃國昌去年質疑迷你足球協會有疑似核銷不實問題，例如向豆漿店買便當、採購廠商多是「自己人」，體育署承諾會專案查核；今天他在社群媒質指稱，教育部在總預算協商前以「密件」提供查核報告，是想替誰遮掩。

體育署的聲明稿提到，113年12月12日「113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」黨團協商決議，將本案查核報告提供黃委員國會辦公室，基於提供立法委員的各項資料務求正確，都循行政程序謹慎處理。

體育署指出，審計部已將全案案移送檢調單位，與全案相關的檔案資料（包括會計師查核報告等），均屬配合後續調查的重要證物，都以「密件」形式提供，為機關資訊傳遞方式，絕無替誰遮掩之意。

體育署配合審計部查核，同時也委託專業會計師，進行實地查核，已將查核結果函知迷你足協，要求該會即刻改正缺失事項，並依限繳回溢領補助款。但因迷你足球協會仍有權利進行說明與訴願，體育署後續仍將依申覆舉證內容予以續處。

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鄭世忠在接受中央社訪問時強調，會計師進行詳細查核事項補助案資料長達11年份，依逐步查證確認結果，要求應繳回款項的金額自然比審計部的抽查高，所耗時間也比預期久，很遺憾行政部門配合委員的要求進行會計查核卻反被認為掩護。

體育署重申，此案已進入司法調查程序，將秉持勿枉勿縱的立場，配合協助相關調查。（編輯：陳清芳）1140116

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