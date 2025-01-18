林煜清回母校國體任投手教練 盼培育更多優秀球員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）職棒退役球星林煜清回到母校國立體大執教，今天在大專棒球聯賽（公開一級）4強亮相，總教練陳炫琦說，林煜清是國體校友，有職棒和豐富國際賽資歷，希望能幫助培育更多優秀球員。

林煜清2021年初確退役、結束9年職棒生涯，陸續在多支基層球隊任教，2023年加入平鎮高中棒球隊教練團，2025年1月2日起確定回到母校國立體大執教，擔任球隊投手教練。

透過 Google News 追蹤中央社

國體總教練陳炫琦複賽時受訪提及，聘請林煜清擔任教練是學校和教練團的共識，國體先前的教練邱俊文因生涯規劃赴中職台鋼雄鷹擔任教練後，球隊就一直有要補教練的規劃，林煜清有職棒資歷，也有國家隊經驗，符合球隊需求，希望他加入能幫助國體培育出更多優秀球員。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在天母棒球場登場，國立體大與台灣體大交手，爭取4強門票，林煜清到國體執教後也首度正式賽亮相。（編輯：龍柏安）1140118