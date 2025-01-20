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日職火腿隊公布春訓名單 投手古林睿煬一軍出發

2025/1/20 13:38（1/20 13:57 更新）
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古林睿煬去年加盟日職北海道日本火腿鬥士隊。（中央社檔案照片）
古林睿煬去年加盟日職北海道日本火腿鬥士隊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）日職北海道日本火腿鬥士隊今天公布春訓名單，去年底透過行使旅外自由球員權利加盟火腿隊的24歲投手古林睿煬被分在一軍名單中，以育成球員合約加盟的投手孫易磊從二軍出發。

古林睿煬去年球季結束後行使旅外自由球員權利，離開中職統一7-ELEVEn獅隊、加盟火腿隊，簽下3+1年合約、披上37號球衣，火腿隊今天公布春訓名單，古林睿煬旅日生涯首年春訓將從一軍出發。

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19歲投手孫易磊2023年底以育成球員合約加盟火腿隊，去年在二軍出賽15場，戰績2勝2敗，投25.2局，失掉12分（11分責失分），投出24次三振，防禦率3.86，今年春訓從二軍出發。

火腿隊將於3月1、2日來台打交流賽，在台北大巨蛋依序與統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟交手，先前火腿隊就已經公布兩戰的先發投手將分別是古林睿煬和孫易磊。（編輯：張雅淨）1140120

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