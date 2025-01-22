東南亞射擊錦標賽 宋諭婷逆轉摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）第46屆東南亞射擊錦標賽今天在桃園公西靶場展開最後1天賽程，台灣選手宋諭婷在女子50公尺步槍三姿8強決賽，從暫居第6，到逆轉摘銅，她開心地說，自己最後關頭一直沒有放棄。

50公尺步槍三姿分跪姿、臥姿、立姿，在資格賽每個姿勢各打20發，女子組共13人參賽，取前8名晉級。進入到8強淘汰賽階段後，跪姿、臥姿各打15發，立姿10發，排名倒數2名先淘汰，隨後立姿每打完1發，淘汰1人，直到產生金、銀牌。

宋諭婷決賽階段一度暫居第6、瀕臨淘汰邊緣，而她展現韌性，儘管最後4取3晉級階段，僅打下9.0分，但因對手僅射8.4分，也讓宋諭婷鎖定獎牌，最終以銅牌作收。

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剛過28歲生日宋諭婷，過去曾征戰世錦賽、亞運，但始終未能躋身8強決賽行列，而她這次不僅深刻體驗到決賽緊張氛圍，還能拿下銅牌。談到今天奪牌關鍵，她開心地說，自己最後關頭一直沒有放棄。

至於新加坡選手林睿娜今天決賽打出456.2分，繼2018年首度來台參賽後再度封后，也讓她直呼：「這裡是我的幸運地。」（編輯：張雅淨）1140122