EASL領航猿不敵廣島蜻蜓吞2連敗 還有機會拚4強

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）桃園璞園領航猿今天東亞超級聯賽（EASL）客場對戰日本廣島蜻蜓，從下半場落後19分，到決勝節追成僅剩3分差，可惜最終未能逆轉，以92比95輸球，苦吞2連敗，還有機會拚4強。

首度參加東亞超級聯賽（EASL），領航猿在拿下3連勝後，繼去年12月對日本廣島蜻蜓吞下首敗，兩隊今天睽違近4週再度過招。

領航猿首節以18比30落後，儘管次節手感加溫，但廣島蜻蜓在上半場外圍火力四射，23投13中，其中布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr.）貢獻4顆，率隊以60比47領先。

領航猿第3節一度落後19分，靠著伯朗（Alec Brown）命中三分，以及後段李家慷、白曜誠在禁區搶分，將分數縮小至10分差。

伯朗決勝節持續挹注火力，在倒數3分鐘連得5分，將分數追成5分差，而葛拉漢（Treveon Graham）倒數16.2秒3罰2中，追成94比91。

比賽還剩6秒時，葛拉漢獲得2罰機會，在罰進第一球後，第2罰未進，且領航猿未能搶下關鍵籃板，錯失追分契機，吞下2連敗。

廣島蜻蜓的山崎稜攻下全隊最高19分，布萊克希爾17分次之，聯手幫助球隊以A組第1之姿、前進4強，

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領航猿今天團隊三分手感低迷，21投僅5中，三分球就比對手少13顆，全隊得分以伯朗27分最多，葛拉漢獲得16分，白曜誠進帳12分，至於一哥盧峻翔18投5中、僅得11分。

領航猿下一戰將於2月5日在主場桃園市立綜合體育館迎戰香港東方，由於兩隊目前同為3勝2敗，這場比賽將成為領航猿能否晉級4強關鍵戰役。（編輯：李淑華）1140122