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火災燒毀珍藏簽名球 台鋼雄鷹補送盼傳遞愛與希望

2025/1/26 14:21（1/26 15:11 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹深耕高雄在地，日前一場火災燒毀住戶葉先生家園，耗費18年心血珍藏的簽名球也付之一炬，雄鷹隊25日表示，主動聯繫協助簽回簽名球，用行動傳遞愛與希望。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月26日
中華職棒台鋼雄鷹深耕高雄在地，日前一場火災燒毀住戶葉先生家園，耗費18年心血珍藏的簽名球也付之一炬，雄鷹隊25日表示，主動聯繫協助簽回簽名球，用行動傳遞愛與希望。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒台鋼雄鷹深耕高雄，先前前金區火災，燒毀住戶葉先生家園，18年來珍藏洪一中、陳柏清等人簽名球付之一炬，雄鷹隊主動聯繫協助補送簽名球，用行動傳遞愛與希望。

台鋼雄鷹昨天發布新聞稿表示，球團深耕高雄在地，也希望善盡社會責任，近日新聞報導，高雄市前金區一場火災，不僅燒毀住戶葉先生家園，耗費18年心血珍藏的簽名球也付之一炬，這些簽名球包括台鋼雄鷹隊總教練洪一中、世界12強賽國手陳柏清等人，對於熱愛棒球的葉先生來說意義非凡，失去這些珍貴收藏的他一度情緒低落，甚至須就醫才得以調適心情。

雄鷹得知訊息後主動聯繫葉先生，表達關懷並協助簽回簽名球，希望在這場悲劇中，讓葉先生感受到溫暖與希望，昨天由吉祥物TAKAO代表，將簽名球送到葉先生手中，並致贈葉先生一家人2月底台日親善交流賽的門票，代表球團對球迷支持與感謝。

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葉先生說，這些簽名球不只是物品，更是他與棒球、與球員之間的連結與回憶。非常感謝台鋼雄鷹球團一看到他發在社群上的訊息就馬上和我聯繫，謝謝溫暖的TAKAO，讓他可以重新感受到這份連結和感動。

雄鷹隊球團表示，這次事件雖然令人遺憾與惋惜，雄鷹希望透過小小心意，讓葉先生感受全隊上下「家人般」關懷與溫暖，也期待用行動傳遞愛與希望，讓葉先生重拾動力，作為重新振作以及繼續支持棒球動力，衷心期盼葉先生能早日恢復正常生活。（編輯：林恕暉）1140126

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