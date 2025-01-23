台鋼雄鷹與愛爾達簽複數年轉播 負責全主場賽事

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職台鋼雄鷹隊今天宣布與愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，自今年球季開始成為台鋼雄鷹電視轉播媒體夥伴，並負責全主場賽事製播，合作第一步就是港都台日親善交流戰。

台鋼雄鷹以年度口號「翅膀硬了！！」迎接隊史第2年一軍賽季，宣布與愛爾達電視達成複數年轉播合作協議，負責全主場賽事製播。雙方合作第一步就是旅日好手陽岱鋼睽違許久返台參賽的「港都台日親善交流戰」，2月27日、28日2場台日交流賽事均將由愛爾達電視轉播。

台鋼雄鷹球團表示，與愛爾達電視希望強化頻道在國內外棒球轉播的投入與決心相當契合，雙方合作期待結合彼此優勢，共同展現年輕球隊、頻道拚勁。

台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻相當期待，他表示，雙方有別於過往的嶄新合作模式，「近幾年愛爾達電視在奧運、亞運、世界盃足球賽等國際大型運動會、國內賽事轉播投入的轉播資源大家有目共睹，不但表現成績亮眼，也逐漸獲得市場上的認同。」

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愛爾達電視董事長陳怡君表示，「我們計畫導入更多元的運動科技轉播元素，結合專業製播團隊，並在電視平台、OTT平台與新媒體平台，帶給球迷朋友全新風貌的轉播觀看體驗。」

台鋼雄鷹在2月27、28日邀請日本獨立聯盟Oisix新潟天鵝之皇隊進行「港都台日親善交流戰」，旅日好手陽岱鋼相隔近8年之後返台披掛上陣，這是今年澄清湖主場首場對外正式比賽，也是第一次實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。（編輯：張雅淨）1140123