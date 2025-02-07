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NBA明星賽各隊出列 巴克利組成國際軍團

2025/2/7 13:58
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（中央社舊金山7日綜合外電報導）2025年NBA明星賽將由4隊以錦標賽型式進行，首次入選明星的法裔小將溫班亞馬，將與塞爾維亞的約基奇與希臘的安特托昆博成為隊友，共同為球評巴克利組成的國際軍團效命。

法新社報導，NBA 2月16日在舊金山舉行的明星賽將採用大幅改變的賽制，4支精英球隊將以錦標賽形式進行對抗。

前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）和史密斯（Kenny Smith）3名球評，均從先前公布的明星賽先發與替補名單中挑選各自挑選心儀的球員。

錦標賽的第4支隊伍將來自2月14日贏得新秀挑戰賽的冠軍隊，此隊將命名為「肯迪斯隊」（Team Candace），隊名來自美國女子職籃（WNBA）球星兼球評肯迪斯．帕克（Candace Parker）。

歐尼爾挑選的「俠客隊」（Team Shaq），陣中包括6名曾獲NBA明星賽最有價值球員（MVP）好手。率先入選的是洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James），40歲的他已是第21次參加明星賽。

「俠客隊」明星賽MVP陣容中，還包括金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）、前湖人但被交易至達拉斯獨行俠的戴維斯（Anthony Davis）、波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、密爾瓦基公鹿的里拉德（Damian Lillard）。另外的隊員還包括塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）與洛杉磯快艇的哈登（James Harden）。

巴克利的隊伍由具身高優勢的國際好手組成。他首先選擇丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），這位塞爾維亞中鋒曾在2021、2022和2024年獲得NBA最有價值球員，並在2023年拿下NBA總冠軍。

緊隨其後的是2019和2020的NBA最有價值球員、希臘籍「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），再來是加拿大後衛、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他是本季NBA得分王，場均高達32.8分。

巴克利隊還擁有馬刺的溫班亞馬（Victor Wembanyama），他以21歲成為NBA明星賽的最年輕球員，以及印第安納溜馬的喀麥隆前鋒西雅坎（Pascal Siakam），加上休士頓火箭的土耳其中鋒森貢（Alperen Sengun）。

巴克利挑的國際陣容，還包括目前效命於紐約尼克，曾代表多明尼加參加國際賽的湯斯（Karl-Anthony Towns），以及克里夫蘭騎士當家球星密契爾（Donovan Mitchell）。密契爾雖是美國籍，但母親有巴拿馬血緣。

巴克利表示：「我的國際球員講各種不同的語言。他們不會對彼此生氣，可以和睦相處。」

巴克利暗示，在戴維斯被交易離開詹姆斯與湖人後，歐尼爾的「俠客隊」將會分裂。報導說杜蘭特在今天NBA交易截止日期前，拒絕重返勇士與柯瑞並肩作戰的提案。

史密斯則對巴克利天賦封頂的國際隊不以為然，並表示他們不會全力以赴。「我不認為國際球員會努力比賽」。

「國際球員確實很出色。然而，我只看到一個我擔心的球員會努力奮戰，那就是安特托昆博。」

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史密斯的隊伍以才華洋溢的年輕人為主，首先是明尼蘇達灰狼明星後衛愛德華茲（Anthony Edwards）與紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson），後來又增加了騎士後衛賈蘭德（Darius Garland）與擔任中鋒的隊友莫布里（Evan Mobley）。

史密斯的「肯尼隊」（Team Kenny）其他成員，還包括底特律活塞的康寧漢（Cade Cunningham），邁阿密熱火的赫洛（Tyler Herro）、曼菲斯灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）和首次入選明星賽的雷霆威廉斯（Jalen Williams）。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140207

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