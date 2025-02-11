全球首屆電競奧運會 延至2027年在沙烏地舉行

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（中央社洛桑11日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會今天表示，原定2025年由沙烏地阿拉伯主辦的首屆奧林匹克電子競技運動會（Olympic Esports Games，簡稱電競奧運）即將延期，改至2027年舉行。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）發布聲明指出：「首屆電競奧運將於2027年在沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）舉行。不論在電競世界或奧運領域，首屆電競奧運都是一個重要里程碑。」

根據法新社及印度媒體Daijiworld，國際奧會也在聲明中表示，電競奧運資格賽將於今年展開，這場比賽即將成真。

去年7月，國際奧會與沙烏地阿拉伯奧林匹克委員會（Saudi Arabian Olympic Committee）建立新的合作夥伴關係後，宣布首屆電競奧運將於2025年在沙烏地舉行。

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路透社報導，沙烏地已在足球、一級方程式賽車（Formula One，F1）、拳擊及高爾夫等運動賽事上投入數以十億計美元。

批評者則指控，沙烏地透過「體育洗白」（Sportswashing），轉移外界對其人權紀錄的關注。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140211