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WBCQ台韓熱身賽劉基鴻改扛4棒 陳傑憲因感冒休息

2025/2/13 16:24（2/13 16:53 更新）
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台韓國際交流賽第2戰13日晚間將登場，經典賽資格賽台灣隊打序微調，其中劉基鴻（圖）先發扛4棒、指定打擊。圖為劉基鴻114年2月12日出賽畫面。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月13日
台韓國際交流賽第2戰13日晚間將登場，經典賽資格賽台灣隊打序微調，其中劉基鴻（圖）先發扛4棒、指定打擊。圖為劉基鴻114年2月12日出賽畫面。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）台韓國際交流賽第2戰，經典賽資格賽台灣隊微調打序，劉基鴻先發扛4棒指定打擊，捕手陳重羽與先發投手李東洺搭配；陳傑憲昨天打2打席退場，總教練曾豪駒透露是感冒、先讓他休息。

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓階段昨天和今天安排與韓職樂天巨人隊打交流賽，今天打序微調，昨天打2棒的張育成今天往後移至3棒、繼續守游擊，二壘為李宗賢打9棒，中心棒次第4棒為劉基鴻打指定打擊。

昨天首戰扛3棒的「台灣隊長」陳傑憲打2個打席就退場，總教練曾豪駒今天受訪表示，陳傑憲有點小感冒，所以選擇讓他打2打席就退場，今天會讓他先休息一下，但感冒狀況影響應該不大，休息1、2天，稍微調整一下。

經典賽資格賽正式開打前僅有2場對外比賽，曾豪駒表示，希望透過兩場比賽讓選手提早感受比賽強度和氛圍，昨天首戰打完，有些人狀況好、有些還差了一點，希望球員們利用這場比賽把想要做好的地方展現出來。

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至於投手安排，曾豪駒表示，昨天沒有上場的投手今天都會登板，包括旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖，也提到安排投手群出賽都有設定，希望他們在球數內完成任務。

今天比賽先發打序依序為宋晟睿（左外野）、曾子祐（三壘）、張育成（游擊）、劉基鴻 （指定打擊）、陳文杰 （中外野）、吳念庭（一壘）、陳重羽（捕手）、王博玄（右外野）、李宗賢（二壘）。（編輯：李亨山）1140213

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