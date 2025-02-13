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UBA女子組6強複賽15日開打 爭奪小巨蛋門票

2025/2/13 16:59（2/13 17:11 更新）
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113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽15日將開打，文化大學將在得分后王玥媞（圖）帶領下，力拚4強門票。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月13日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽15日將開打，文化大學將在得分后王玥媞（圖）帶領下，力拚4強門票。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月13日
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽15日將開打，首闖一級就以頭號種子前進複賽的中信學院將與世新大學、文化大學、台師大、佛光大學、美和科大爭奪前進小巨蛋4強決賽門票。

113學年UBA公開女一級預賽在1月中落幕，在長達1個月備戰期過後，6支晉級隊伍2月15至20日將齊聚板橋體育館展開單循環賽，排名前4隊伍才能搭上4強列車，前進台北小巨蛋。

大專體總發布新聞稿表示，這屆賽事是自108學年度UBA女一級改制前6強晉級複賽以來，預賽11戰首度沒有「不敗之師」，戰況詭譎難料，這次複賽不僅首度在板橋體育館進行，還是首次安排休兵日（2月17日）。

大專體總指出，衛冕軍世新大學多名主力本季轉戰中信學院，也助中信本季首闖一級，就以頭號種子之姿前進複賽，儘管預賽首戰出師不利、敗給台灣師範大學，但隨後越打越穩，拉出10連勝。

至於傳統勁旅文化大學預賽場均得分、籃板、助攻依舊高居各隊之冠，團隊戰力依然堅強，其中王玥媞預賽11戰得分都20分起跳，暫居得分后。

過去4屆3度闖進冠軍賽的台師大同樣來勢洶洶，預賽外圍命中率不僅是各隊最高，平均失誤次數也是6隊最低。

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原本就人手吃緊的世新大學在預賽階段傷了中鋒陳游芷瑄，複賽將面臨考驗，與佛光大學、美和科大都要力拚4強資格。

在女子組複賽之後，公開男一級8強賽緊接著將於22至25日在板橋體育館續戰，並於2月28日至3月2日移師新竹市立體育館，決定最後晉級4強隊伍。（編輯：李亨山）1140213

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