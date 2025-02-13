體育署推運科輔助基層計畫 估63校949選手受益

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（中央社記者黎建忠台北13日電）體育署辦理「補助運動科學團隊輔助基層選手實施計畫」，114年度將補助新台幣3024萬元給24校、34案運動團隊，預計有63校、949基層學生選手受益。

為鼓勵應用運動科學支援基層學校運動訓練，體育署從109年起開始試辦並執行3年期，並從113年改採補助案的形式辦理，由設有運動科學相關系所的公、私立大學申請辦理，協助區域內的高中以下體育班的運科訓練，去年共補助2164萬元，協助79所學校、1530名基層學生選手獲運科協助。

今年的計畫主持人國立體育大學運動與健康科學學院長陳光輝表示，儘管帳面今年協助的學校和人數都下降，但主要是因為去年有比較多團體球類項目，而今年比較多的是屬於個人項目的體操，所以才會有這樣的落差。

體育署副署長洪志昌在接受中央社訪問時表示，會推動這個計畫，主要是希望基層的運科據點可以藉此擴散，再來就是讓基層運動團隊更瞭解運科，最後就是讓這些運科的大學教授去帶領更多學生進入運科這個領域，培養更多的人才。

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受到輔導的新北市麗園國小游泳隊教練劉曜彰笑說，「在還沒接觸到運科之前，包括選手和家長都會對我說的半信半疑，但等到運科真的介入之後，選手們才瞭解，原來這樣是對的，也更懂得如何在訓練、比賽時期的營養飲食控制。」

體育署提到，114年度的計畫已經涵蓋整個台灣本島所有縣市，接下來的計畫，就是希望明年可以拓展到澎湖、金門、馬祖等離島，讓所有基層選手都可以受惠於運科的好處。（編輯：李亨山）1140213