高球漂亮寶貝葉欣寧 辦公益高爾夫為流浪毛孩募款

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（中央社記者黎建忠台北14日電）台灣女子職業高爾夫好手「漂亮寶貝」葉欣寧愛狗成癡，因此希望盡一己之力舉辦「欣中有寧」公益高爾夫球賽，希望所有募到的善款，能幫助更多在外流浪的毛小孩。

葉欣寧數年前收養了一隻巨型貴賓犬「白白」，當時她正處於球員生涯低潮期，不過後續靠著白白的陪伴逐漸走出困境，也順利重拾球桿回到賽場上繼續自己最愛的高爾夫運動。

儘管葉欣寧現在因手肘傷勢無法參賽，但還是希望透過另一種方式來關懷自己最愛的毛小孩。

葉欣寧在接受中央社記者訪問時表示，之前每次在練球或者比賽時，「白白」都會乖乖地在身旁陪伴，「甚至還會站在我身後看我練習推桿，有時候都覺得牠根本就是我的教練。」

透過社群平台傳播也讓白白爆紅，葉欣寧笑說：「白白現在根本就是網紅，我的粉專很多人都會敲碗要看白白，年前也參與了一檔電視節目的錄製。」

葉欣寧強調，自己接觸到越多流浪動物就能體會更多感觸，希望能盡自己一點點的影響力，來幫助更多的流浪狗改善生活環境，甚至能更進一步被有愛的主人收養。

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「欣中有寧」公益高爾夫將於3月7日在東華高爾夫球菁英俱樂部舉行，台灣體壇不少大咖也紛紛共襄盛舉，包括「籃球博士」鄭志龍、「台灣飛人」陳信安都有報名參賽。而「國民隊長」陳傑憲、朱育賢等人，也將捐出親筆簽名的球棒、手套供義賣所用。

活動當天參賽報名費、公益拍賣所得，都將在扣除成本後全數捐贈給指定的公益單位。（編輯：龍柏安）1140214