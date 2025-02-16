PGA捷恩斯錦標賽 俞俊安第3回合並列第28名

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（中央社記者黎建忠台北16日電）台灣職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA捷恩斯錦標賽第3回合抓4博蒂、吞5柏忌繳出73桿，並以3天高於標準1桿的217桿、並列第28名，落後領先者9桿。

總獎金高達2000萬美元（約新台幣6.6億元）的PGA捷恩斯錦標賽，是美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的重要賽事（Signature Event），冠軍可獨得360萬美元（約新台幣1.2億元）。

台灣唯一參賽的俞俊安，前2回合分別繳出74、70桿，以並列第18名的成績晉級決賽；今天的「移動日」，俞俊安下場就抓博蒂，儘管後續遭遇亂流，但仍在收尾的第17、18洞連續抓博蒂入袋，留下美好結局。

儘管俞俊安打完前3回合排名下滑10個位置，但仍勝過森川柯林、史考特（Adam Scott）、戴伊（Jason Day）等一票名將。

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捷恩斯錦標賽是由前球王老虎伍茲（Tiger Woods）擔任主辦人，不過他已在比賽開打前宣布，因為還在處理母親的喪事，因此不得已必須退賽。不過有美媒報導，伍茲有機會在明天最終回合現身球場。

這場賽事創辦於1926年，至今已有將近100年歷史，前身名為洛杉磯公開賽，台灣名將陳志忠曾在1987年奪冠。（編輯：張雅淨）1140216