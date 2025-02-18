陳映竹強化滑冰過彎技巧 備戰冬奧積分賽

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣滑冰選手陳映竹在哈爾濱亞冬運女子競速滑冰100公尺奪得歷史性銅牌後，她今天表示，將繼續強化在場上過彎技巧，備戰年底4站世界盃，爭取冬季奧運積分。

從滑輪溜冰轉戰滑冰的陳映竹這次在哈爾濱亞洲冬季運動會，為台灣開創歷史性的一刻，在女子競速滑冰100公尺項目摘銅，也是台灣史上首面亞冬運獎牌。

陳映竹今天出席哈爾濱亞冬運返國餐會接受媒體聯訪時表示，原本將目標瞄準2026年冬季奧運，亞冬運是志在參加，直到到達賽場訓練時，才覺得有機會奪牌，但當她看到大螢幕比賽結果時，仍有點不敢相信，經反覆確認才相信自己做到了。

陳映竹指出，希望經由這次亞冬運不僅讓台灣人民看到，也鼓勵年輕選手努力追夢，有機會在冬季運動闖出一片天。

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陳映竹今晚將啟程前往歐洲，參加世界盃和世錦賽，而能否實現奧運夢，今年11月、12月合計4站攸關冬季奧運積分的世界盃將成為關鍵。

陳映竹指出，在備戰冬奧積分賽前，將強化彎道控制能力。她提到，國外選手從小接觸滑冰，無論是彎道控制能力或過彎技巧都比她好很多，這段時間將透過觀察國外選手過彎技巧，以及檢視自己比賽影片進行調整。（編輯：張雅淨）1140218