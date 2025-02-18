UBA文化女籃晉4強 教練盼年輕球員更有企圖心

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（中央社記者黃巧雯新北18日電）文化大學女籃今天大專籃球聯賽（UBA）以69比62擊敗台師大，複賽收3連勝，成首支晉4強隊伍。教練鄭慧芸說，後續複賽將磨練年輕選手，盼選手更有企圖心，為後續4強和下季做準備。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在板橋體育館舉行，文化今天對戰台灣師範大學，暫居得分后王玥媞從預賽至今，提供球隊穩定火力來源，包括今天21分在內，連續14場至少得分20分，加上鄭慧慈拿下14分、21籃板，聯手幫助球隊搶下3連勝。

文化提前躋身4強，鄭慧芸的眼光卻看得更長遠，面對王玥媞接下來有可能挑戰女子超級籃球聯賽（WSBL），鄭慧芸表示，目前陣中還沒有其他球員能取代王玥媞位置，「温心蕙越來越好，蘇天心雖然也比較穩定了，還沒有到玥媞1/3。」

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複賽還剩2場比賽，鄭慧芸並未特別強求力拚頭號種子，她表示，希望身為學姐的王玥媞、鄭慧慈、曾萱儀上場時先帶起節奏、拉開分數，而年輕球員能夠更有企圖心，趁著複賽累積經驗，為3月在台北小巨蛋舉辦的4強決賽、甚至下季賽事做準備。

本季首度擔任文化女籃隊長鄭慧慈表示，平時會隨時注意學妹練球狀況，並在收假時互相提醒，她認為，學妹很努力、認真，球隊能拿下3連勝不是僥倖，而是從日常訓練所累積的經驗。（編輯：李亨山）1140218