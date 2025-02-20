NBA詹姆斯兩度試圖扳平沒進 湖人負黃蜂吞2連敗

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（中央社記者黎建忠台北20日電）美國職籃NBA明星賽後首場賽事，今天由洛杉磯湖人在主場迎戰夏洛特黃蜂，沒想到八村壘在關鍵時刻2罰沒進，加上詹姆斯讀秒階段2次三分線外出手落空，終場湖人就以97比100吞2連敗。

這場比賽是原訂1月10日的賽事，當時因為加州野火才順延到今天開打。這場對戰話題性十足，是黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）在交易大限前因體檢未過遭湖人退貨後，雙方首度交手。

湖人首節還以28比21領先，第2節雙方進攻都嚴重當機，半場結束湖人仍以48比37領先；易籃後黃蜂率先找回手感，加上湖人芮維斯（Austin Reaves）遭驅逐出場，讓黃蜂拉出18比1攻勢，以單節32比18超前比數。

關鍵的第4節，雙方近身肉搏，終場前37秒落後2分的湖人，八村壘意外2罰沒進；下波進攻黃蜂波爾（LaMelo Ball）上籃得手擴大到4分領先，接著詹姆斯（LeBron James）在終場前6秒三分線外出手破網，又將差距縮小到1分差，接著採取犯規戰術，波爾又2罰俱中。

湖人暫停過後，部署戰術讓詹姆斯在三分線外出手未果，幸運撿到長籃板後，再傳給詹姆斯第2次試圖在三分線外扳平比數，可惜球還是彈框而出。詹姆斯全場攻下26分，其中16分在第4節拿下。

從達拉斯獨行俠交易來的超級球星唐西奇（Luka Doncic）似乎還在適應，今天打了33分鐘，但18投僅5中，其中三分球9投1中，拿下14分、11籃板、8助攻，另發生6次失誤。

根據美國媒體StatMuse統計，唐西奇代表湖人出賽的3場比賽，投籃三圍分別為36%（投籃命中率）、21%（三分球命中率）、58%（罰球命中率）。

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值得注意的是，在唐西奇加盟之前，湖人每場團隊平均三分球出手數34.1次，聯盟排名倒數第6少，不過近3場比賽，湖人團隊三分球出手數分別為42、50、51次，但命中率僅34.9%。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後接受訪問時表示，第4節長達5、6分鐘進攻相當貧乏，「我想這就是休息6天又得融入新成員的真實情況，但我們努力的方向是對的。」（編輯：張雅淨）1140220