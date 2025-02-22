加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊沙子宸先發抗南非 圖文直播看這裡
首頁 / 運動

WBCQ首戰陳宇宏僅投1局 會打起精神繼續面對賽事

2025/2/22 18:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊昨天先發投手陳宇宏僅投1局失2分，他今天表示，昨天沒有發揮自己的優勢很可惜，讓牛棚投手無法休息也感到很抱歉，不過還是會打起精神面對比賽。

WBCQ台灣隊昨天首戰以5比12不敵西班牙，先發的下勾投手陳宇宏無法壓制對方打者，投1局被敲3支安打、失掉2分，總計台灣隊全場推出9名投手登板。陳宇宏今天受訪時直言，昨天比較可惜的是沒有發揮自己的優勢，讓牛棚投手沒辦法多休息，比較抱歉。

陳宇宏提到，西班牙打者的實力跟想像中不太一樣，主要是配球還有球進本壘的位置要再調整，「昨天看影片，球的位置雖然沒有太甜，但快、慢搭配這部分（對方打者）沒有被擾亂。」

google news透過 Google News追蹤中央社

陳宇宏指出，自己是在先發前2天被教練團告知有可能要扛下先發，在開賽前1天確定。談到接到首戰先發任務的心情，他則說：「心情是非常緊張，壓力一定有，感覺是打棒球以來壓力最大的一次，但丟完下來（壓力）有釋放一點。」

雖然昨天首戰結果不好，不過陳宇宏表示，要打起精神今天面對比賽，一樣好好準備比賽，「剩下賽事都會全力以赴。」（編輯：龍柏安）1140222

陳宇宏
經典賽資格賽不敵西班牙曾豪駒一肩扛 點投捕配球思維要變台灣隊經典賽資格賽首戰吞敗 張育成開轟不敵西班牙打線爆發【圖輯】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：