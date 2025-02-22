WBCQ首戰陳宇宏僅投1局 會打起精神繼續面對賽事

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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊昨天先發投手陳宇宏僅投1局失2分，他今天表示，昨天沒有發揮自己的優勢很可惜，讓牛棚投手無法休息也感到很抱歉，不過還是會打起精神面對比賽。

WBCQ台灣隊昨天首戰以5比12不敵西班牙，先發的下勾投手陳宇宏無法壓制對方打者，投1局被敲3支安打、失掉2分，總計台灣隊全場推出9名投手登板。陳宇宏今天受訪時直言，昨天比較可惜的是沒有發揮自己的優勢，讓牛棚投手沒辦法多休息，比較抱歉。

陳宇宏提到，西班牙打者的實力跟想像中不太一樣，主要是配球還有球進本壘的位置要再調整，「昨天看影片，球的位置雖然沒有太甜，但快、慢搭配這部分（對方打者）沒有被擾亂。」

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陳宇宏指出，自己是在先發前2天被教練團告知有可能要扛下先發，在開賽前1天確定。談到接到首戰先發任務的心情，他則說：「心情是非常緊張，壓力一定有，感覺是打棒球以來壓力最大的一次，但丟完下來（壓力）有釋放一點。」

雖然昨天首戰結果不好，不過陳宇宏表示，要打起精神今天面對比賽，一樣好好準備比賽，「剩下賽事都會全力以赴。」（編輯：龍柏安）1140222