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經典賽資格賽第5局陳柏毓登板飆2K 中場台灣4比1南非

2025/2/22 21:01（2/22 21:16 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日在晚場賽事迎戰南非，台灣投手陳柏毓（圖）5局登板中繼。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日在晚場賽事迎戰南非，台灣投手陳柏毓（圖）5局登板中繼。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日
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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊在第3、第4局各攻下2分，先發投手沙子宸繳出2.2局好投，第5局陳柏毓登板連飆2次三振，5局結束台灣暫以4比1領先。

台灣隊打線在前2局都有攻占得點圈，可惜最後無功而返、留下殘壘；不過3局上陳傑憲選到保送後，張育成敲二壘安打帶起攻勢，也把南非先發投手金恩（Damon King）打退場，吳念庭擊出滾地球先送回1分後，陳文杰再敲出1打點一壘安打，幫助台灣隊取得2比0領先。

台灣隊今天推出運動家隊旅美投手沙子宸先發，前2局演出6上6下，且火球連飆、最快達到152公里；不過3局下一壘有人、2出局時，沙子宸突然發生腿部不適狀況，在經過試投之後仍傷退，並由李東洺緊急登板接替，順利解決第3個出局數。

總計沙子宸用37球投2.2局、沒有失分，隨後台灣隊回報沙子宸的狀況是雙腿小腿抽筋退場，目前已無大礙。

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台灣隊打線4局上再添分，宋晟睿、林佳緯接連敲出安打後，林子偉選到保送形成滿壘，之後南非投手發生暴投奉送1分，陳傑憲再擊出1打點滾地球，形成4比0領先。

4局下李東洺被敲出3支安打，南非追回1分，總計李東洺臨危受命登板投1.1局失1分。到了5局下，台灣隊由旅美投手陳柏毓登板，連飆出2次三振後，再讓下一棒擊出滾地球出局，演出3上3下。（編輯：李亨山）1140222

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