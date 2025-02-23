NBA唐西奇復出轟32分 率湖人斬斷金塊9連勝[影]

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（中央社記者陳容琛台北23日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星唐西奇今天復出攻下32分、10籃板、7助攻全能數據，搭配詹姆斯挹注25分，率隊以123比100斬斷丹佛金塊9連勝。

前役湖人靠著詹姆斯（LeBron James）力挽狂瀾中止2連敗，今天則是作客約基奇（Nikola Jokic）領軍且近況不俗的金塊。湖人在首節即打出強悍進攻，加上多名球員挺身而出，幾乎一路壓制對手，而且頻頻將金塊的失誤轉化為分數，成為此役勝負分水嶺，最後以逾20分之差斬斷金塊9連勝。

透過重磅交易改披湖人戰袍的唐西奇（Luka Doncic），轉隊前3戰場均僅攻下14.7分，表現明顯不符期待。然而歷經前役因傷缺陣後，唐西奇今天終於證明自己身手，上半場就豪取19分，最後繳出32分、10籃板、7助攻、4抄截的全能成績單，僅發生1次失誤。

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值得一提的是，湖人除了唐西奇外，還有3名球員得分突破20分，其中詹姆斯攻下25分、9籃板、5助攻，芮維斯（Austin Reaves）貢獻23分、7助攻，八村壘則挹注21分。

唐西奇賽後接受媒體訪問時指出，融入球隊需要一些時間，目前還有很多地方需要修正，但以今天內容來看，他相信一切會愈來愈好。唐西奇甚至打趣說道，這場比賽終於打得像自己，「這也是為什麼我整場比賽都在笑。」（編輯：張雅淨）1140223