加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普政府10天逆轉美多年挺烏政策 事件經過一覽
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰1/262
首頁 / 運動

經典賽資格賽台灣對尼加拉瓜 陳傑憲指定打擊、林子偉輪休

2025/2/23 16:29（2/23 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）迎來第3天賽程，地主台灣隊23日晚間將迎戰強敵尼加拉瓜，賽前台灣隊長陳傑憲（圖）準備打擊熱身。中央社記者翁睿坤攝 114年2月23日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）迎來第3天賽程，地主台灣隊23日晚間將迎戰強敵尼加拉瓜，賽前台灣隊長陳傑憲（圖）準備打擊熱身。中央社記者翁睿坤攝 114年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與尼加拉瓜交手，推出徐翔聖掛帥先發；先發打序部分，陳傑憲抽筋無礙先發擔任指定打擊，不過林子偉因為腳部有點緊繃，先休息。

WBCQ今天午場賽事西班牙以9比1擊退南非，台灣隊確定要打25日的比賽拚晉級門票，今晚台灣與尼加拉瓜交手的賽事，會決定25日的對手為西班牙還是尼加拉瓜。

台灣隊今天先發打序分別為林佳緯（左外野）、李宗賢（二壘）、陳傑憲（指定打擊）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（中外野）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。

台灣隊長陳傑憲雖然昨天比賽有點抽筋狀況，不過今天賽前，總教練曾豪駒表示，陳傑憲目前狀況都算正常，「昨天腳部稍微有點緊繃，今天整個放鬆完之後就比較緩解了，所以可以正常出賽。」陳傑憲今天沒有守備、改打DH。

昨天獲得5次保送、守備演出美技的林子偉沒有先發，曾豪駒指出：「可能昨天跑得比較多，腳部稍微有點緊繃，希望稍微讓他輪替一下。」

昨天先發投手沙子宸也有抽筋、發燒狀況，曾豪駒表示，雖然沙子宸昨天從賽前有點發燒，但現在也都緩解了。

台灣隊今天推出旅日小將徐翔聖擔任先發投手，曾豪駒表示：「翔聖在整體看起來，控球、投球品質都不錯，再加上他在母隊也都是以先發下去做準備，也希望他拿出應有實力，來拿下這場勝利。」

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣隊已確定要打25日賽事，曾豪駒說，想辦法贏下每一場比賽，其實不用想太多，整個氣勢、狀況拿下來，維持好的氣氛。

至於之前因為身體不適還沒登板的徐若熙，曾豪駒指出，目前狀況一切正常；尚未出賽的野手曾子祐也會隨時準備好輪替。（編輯：管中維）1140223

#林子偉
#陳傑憲
#徐翔聖
#WBCQ
延伸閱讀
經典賽資格賽西班牙9比1勝南非 台灣25日續拚正賽門票經典賽資格賽西班牙25日可能再碰台灣 教頭：打出最好比賽賽事回顧》台灣9比1勝南非 打擊爆發敲14安、宋晟睿場內全壘打圖輯／經典賽資格賽台灣隊得分慶祝 掛勝利項鍊抽平安籤盼球運大吉經典賽資格賽看大螢幕一起嗨 全台戶外轉播地點報你知
陳傑憲
WBCQ滿壘時林子偉陳傑憲獲保送 台灣7比1南非經典賽資格賽第5局陳柏毓登板飆2K 中場台灣4比1南非
徐翔聖
經典賽資格賽台灣派19歲徐翔聖先發 對決全勝尼加拉瓜 經典賽資格賽不敵西班牙曾豪駒一肩扛 點投捕配球思維要變
台灣奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
經典賽資格賽台灣隊得分慶祝 掛勝利項鍊抽平安籤盼球運大吉【圖輯】
47
更多編輯台推薦新聞：