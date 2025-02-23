經典賽資格賽台灣對尼加拉瓜 陳傑憲指定打擊、林子偉輪休

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與尼加拉瓜交手，推出徐翔聖掛帥先發；先發打序部分，陳傑憲抽筋無礙先發擔任指定打擊，不過林子偉因為腳部有點緊繃，先休息。

WBCQ今天午場賽事西班牙以9比1擊退南非，台灣隊確定要打25日的比賽拚晉級門票，今晚台灣與尼加拉瓜交手的賽事，會決定25日的對手為西班牙還是尼加拉瓜。

台灣隊今天先發打序分別為林佳緯（左外野）、李宗賢（二壘）、陳傑憲（指定打擊）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（中外野）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。

台灣隊長陳傑憲雖然昨天比賽有點抽筋狀況，不過今天賽前，總教練曾豪駒表示，陳傑憲目前狀況都算正常，「昨天腳部稍微有點緊繃，今天整個放鬆完之後就比較緩解了，所以可以正常出賽。」陳傑憲今天沒有守備、改打DH。

昨天獲得5次保送、守備演出美技的林子偉沒有先發，曾豪駒指出：「可能昨天跑得比較多，腳部稍微有點緊繃，希望稍微讓他輪替一下。」

昨天先發投手沙子宸也有抽筋、發燒狀況，曾豪駒表示，雖然沙子宸昨天從賽前有點發燒，但現在也都緩解了。

台灣隊今天推出旅日小將徐翔聖擔任先發投手，曾豪駒表示：「翔聖在整體看起來，控球、投球品質都不錯，再加上他在母隊也都是以先發下去做準備，也希望他拿出應有實力，來拿下這場勝利。」

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台灣隊已確定要打25日賽事，曾豪駒說，想辦法贏下每一場比賽，其實不用想太多，整個氣勢、狀況拿下來，維持好的氣氛。

至於之前因為身體不適還沒登板的徐若熙，曾豪駒指出，目前狀況一切正常；尚未出賽的野手曾子祐也會隨時準備好輪替。（編輯：管中維）1140223