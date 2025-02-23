林昀儒對戰林詩棟7連敗 桌球亞洲盃無緣獎牌

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在桌球亞洲盃男單銅牌戰，面對中國球王林詩棟仍未能突圍，以0比4輸球，吞對戰7連敗，雖無緣獎牌，但拿下第4名，已締造個人新猷，並取得世界盃門票。

亞洲盃在中國深圳舉行，林昀儒先是以3連勝從分組賽出線，接著淘汰賽面對日本小將松島輝空、中國新星黃友政都順利過關，可惜4強與世界排名第2的中國好手王楚欽激戰6局後落敗，落入銅牌戰，晚間力拚繼蔣澎龍、莊智淵後，台灣史上第3名站上頒獎台的男單選手。

林昀儒銅牌戰遇到中國新星林詩棟，林詩棟雖然年僅19歲，但自去年9月至今，已在世界桌球職業大聯盟（WTT）狂掃6冠，2月更登上球王寶座。

林昀儒過去對戰林詩棟6戰全敗，包括今年新加坡大滿貫賽以1比4落敗，仍持續尋求破解之道，今天第7度交手，雙方首局互相拉鋸，在9比9平手時，面對對手積極搶攻，林昀儒以9比11將首局拱手讓人。

林昀儒次局開局以0比3落入下風，面對對手持續向正手位施壓，林昀儒失誤增加，以6比11再丟1局。

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連搶2局的林詩棟氣勢正旺，第3局繼續以9比1強勢開局，林昀儒雖急起直追，並一連化解3個局點，可惜無功而返，以6比11讓出。

林昀儒第4局也未能突破，最終以4比11落敗，但名列第4，創下個人在亞洲盃最佳成績，並收下4月在澳門舉行的世界盃入場券。（編輯：管中維）1140223