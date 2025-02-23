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經典賽資格賽台灣遭尼加拉瓜完封 25日決戰西班牙

2025/2/23 22:15（2/23 22:52 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊23日第3戰在台北大巨蛋迎戰尼加拉瓜，8局上，尼加拉瓜打者札馬拉（Freddy Zamora）（右）擊出內野飛球遭到接殺，結束這個半局。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊23日第3戰在台北大巨蛋迎戰尼加拉瓜，8局上，尼加拉瓜打者札馬拉（Freddy Zamora）（右）擊出內野飛球遭到接殺，結束這個半局。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與尼加拉瓜交手，台灣隊打線攻勢無法串聯，徐若熙、曾峻岳等投手雖輪番登板飆火球，但最終仍以0比6落敗。尼加拉瓜確定以3勝率先搶下晉級門票，台灣隊要在25日與西班牙決一死戰。（編輯：戴光育）1140223

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