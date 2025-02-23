英雄聯盟台灣戰隊CFO逆轉奪冠 前進初陣對抗賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北23日電）英雄聯盟台灣電競戰隊CFO今天在太平洋職業聯賽（LCP）賽季開幕戰決賽以3比1力退傳統勁旅TLN，不僅如願摘下冠軍，還取得初陣對抗賽的資格。

去年無緣前進世界大賽的中信飛牡蠣（CFO），本季歷經陣容變動，尤其由新任教練Chawy（王心磊）執掌兵符後，整體在全新LCP聯賽的賽季開幕戰表現亮眼，日前接連斬落越南戰隊GAM（GAM Esports）、MGN Vikings Esports（MVKE），順利挺進決賽，與傳統勁旅Talon（TLN）正面交鋒。

此役CFO在第1局有點過於緊張，導致發生太多失誤，進而讓對手先馳得點，不過CFO並未自亂陣腳，反而逐步展現新賽制「無懼選角」（全局BP）優勢，最後如願以3比1上演逆轉勝，更搶下在韓國舉行的全新國際賽初陣對抗賽（First Stand）參賽資格，與其他賽區的戰隊一較高下。

CFO教練Chawy賽後接受中央社採訪時笑說，決賽其實最不想對上Talon，因為他們單論個人實力皆是LCP聯賽最強的，所以策略必須更專注在BP上，「這個賽制獲勝關鍵在於第3、4局誰能做出比較好的BP，所以一打完第1局，我跟選手說，BP我來就好，他們只要專注調整個人狀態。」

Chawy補充，當得知本季賽制採全局BP後，立刻逼選手練角色，「不像以前準備幾個BP就能打完，現在的賽制更有趣，相對也需要花很多時間，不過如果選手生不出角色，教練也炒不出好菜。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

休賽季組隊首重面對職業態度、跟隊友相處等，如今CFO將代表LCP聯賽前進初陣對抗賽，Chawy期望選手都能玩得很開心、享受比賽，因為只要壓力大就容易打得不好，「所以我不會給什麼目標，但當然是希望贏歐美賽區，畢竟我們在全局BP應該有優勢。」

TLN教練程品倫（CorGi）則認為，目前戰隊在全局BP的適應上不是很順暢，接下來會讓選手短暫休息，檢討賽季開幕戰的不足之處，從中再修正，迎接下一個階段的賽事。（編輯：陳正健）1140223