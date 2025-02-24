鴻海女子高球賽 吳佳晏盼展現冬訓成果

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（中央社記者黎建忠桃園24日電）台灣旅日女子職業高爾夫好手吳佳晏，趁著日巡新賽季開打前參加本週的TLPGA鴻海女子高爾夫錦標賽，她說「這段冬訓期間加強了不少體能和短桿動作，希望能驗收到好成果。」

下個月滿21歲的吳佳晏，在去年的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）繳出亮眼成績單，共打了32場比賽有3場前10名，年終積分排名第32名，順利取得今年賽季的種子席次。

吳佳晏從去年11月底打完最後一場日巡賽後，就積極訓練體能，以及加強短桿和鐵桿的技術，讓自己的動作更加穩定。

吳佳晏在接受中央社訪問時表示，很期待這個星期可以和這麼多來自全球的高手一起比賽，希望能把過去這段時間訓練的內容展現出來。

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過去在東方高爾夫俱樂部，吳佳晏參賽的最佳成績就是並列第2，她提到「在這座球場最難克服的就是果嶺的難度，這次果嶺速度很快，加上原本就有很大的起伏，對球員來說都是挑戰。」

吳佳晏預計3月6日赴沖繩展開今年JLPGA的首場賽事，她笑說，去年積分排第32名，但還沒有拿過冠軍，「所以今年給自己的目標，就是希望積分可以擠進前20名，然後至少拿一座冠軍。」（編輯：李亨山）1140224