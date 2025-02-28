高中木棒聯賽蔡辰瀧後援好投MVP 平鎮隊史第6冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）高中木棒聯賽平鎮高中與穀保家商今天爭冠，平鎮6局下抓準穀保投手群有狀況，靠接連保送、投手犯規搶下3分，蔡辰瀧後援4.2局1責失分，率隊以6比5奪下隊史第6冠。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，平鎮高中與穀保家商爭冠，穀保1局上就有攻勢，靠著劉承佑安打、失誤、滾地球、暴投先馳得點，平鎮1局下江庭毅三壘打，一棒2分超前比數。

平鎮2局下再拿1分，穀保3局上靠著單局2安、3保送攻勢串連攻下2分扳平比數，兩隊5局打完僵持不下。

平鎮6局下抓準穀保投手群有狀況，江庭毅率先敲出二壘打，接著選到4次四壞保送擠回2分，再靠著投手犯規跑回團隊第6分。

平鎮後援投手蔡辰瀧3局1人出局接替登板，投到7局上有狀況，被敲出安打、隊友出現守備失誤掉分，但關鍵時刻回穩、替球隊守住1分差勝利。

蔡辰瀧用95球投4.2局，被敲出4支安打，投出2次四壞保送、4次三振，失掉2分（1分責失分），奪下勝投、獲選賽會最有價值球員（MVP）。

透過 Google News 追蹤中央社

平鎮高中總教練吳柏宏表示，平鎮這屆打得並不順利，個人帶隊打木棒聯賽到現在沒有單屆吞過2敗，賽前也對球員說，希望不要有第3敗，鼓勵他們不管前面是好或者不好，努力完成今天最重要的一戰。

吳柏宏也提到，這屆各隊狀況類似，前一屆高三主力球員很多都畢業了，球員替換多，也需要給他們空間和機會磨練，感謝校方、校長、老師張滄彬給很大的空間和支援，也感謝球隊的贊助商和合作單位，包括穎台科技、聯新國際醫院，以及球衣、球具等品牌贊助商，讓球員能夠沒有後顧之憂在場上打球。（編輯：管中維）1140228