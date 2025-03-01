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潘威倫披火腿球衣任客座教練 與統一獅打交流賽

2025/3/1 13:48（3/1 14:11 更新）
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中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊二軍投手教練潘威倫（圖），2月到日職北海道日本火腿鬥士隊春訓見習，火腿到台灣打交流賽，1日在台北大巨蛋交手獅隊，潘威倫披上火腿球衣當客座教練。中央社記者楊啟芳攝 114年3月1日
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊二軍投手教練潘威倫（圖），2月到日職北海道日本火腿鬥士隊春訓見習，火腿到台灣打交流賽，1日在台北大巨蛋交手獅隊，潘威倫披上火腿球衣當客座教練。中央社記者楊啟芳攝 114年3月1日
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職統一獅隊二軍投手教練潘威倫2月到日職火腿隊春訓見習，今天火腿隊在台北大巨蛋與統一獅隊打交流賽，潘威倫也披上火腿隊球衣，他表示，能以教練身分去國外看看很寶貴。

去年退役的「嘟嘟」潘威倫轉任統一獅隊二軍投手教練，獅隊安排潘威倫2月到日職日本火腿鬥士隊見習，剛好火腿隊這幾天到台灣打交流賽，今天先在台北大巨蛋與統一獅隊交手，潘威倫披上火腿隊球衣當客隊教練。

被問到坐在統一獅對面會不會不習慣，潘威倫賽前笑說：「第一次以教練身分比賽，還滿特別的。」他也指出，目前已經漸漸適應教練這個身分。

這次去火腿隊春訓見習1個月，潘威倫表示，主要是去觀摩火腿隊一、二軍訓練方式，是很難得的經驗，也是很棒的交流。他也提到，火腿隊包括二軍育成、一軍調整方式，整個配合模式都跟台灣有些不一樣，「每個球隊訓練模式、球風不太一樣，這次去整個效率上真的滿驚豔的。」

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潘威倫也表示，很高興在這段時間與火腿隊教練團、球員相處，這幾年中職很多球隊都會把教練送到國外學習，潘威倫說：「大家都對棒球很熱愛，包括我自己也是一樣，這次到火腿隊甚至是以後到其他球隊，都是好的學習交流機會。」

從去年富邦悍將教練高國輝、到今年潘威倫都到火腿隊見習，對此火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹說：「或許在台灣人眼中，是台灣去學我們日本的東西，但對我們來講，也從台灣教練身上學到一些東西，這就是彼此交流的部分。」（編輯：龍柏安）1140301

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潘威倫赴日職火腿春訓見習 直言像知識庫統一獅公布教練團陣容 潘威倫任二軍投手教練
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