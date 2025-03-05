冬季特奧代表團授旗 卓榮泰勉勵選手發揮最佳實力

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會將於3月8日至15日在義大利杜林舉行，行政院長卓榮泰今天為台灣代表團成員授旗，勉勵選手發揮最佳實力、照亮台灣。

今年冬季特奧台灣代表團包括隊職員、教練、隊醫、防護員及選手在內共43人，其中20名選手將參與雪鞋、花式溜冰及競速滑冰等3種競賽。

影片來源：中央社

卓榮泰今天出席冬季特奧代表團授旗典禮致詞時表示，這9個多月以來是台灣體育競技在國際運動賽事最光輝燦爛的一段時間，他細數從去年巴黎奧運、巴黎帕運、世界12強棒球賽及日前亞洲冬季運動會、世界棒球經典賽資格賽，一再激起台灣民眾的團結以及對體育的熱愛。

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卓榮泰指出，台灣在上屆賽事獲得16金、11銀、12銅，成績令人敬佩，在克服訓練困難情況下，期許選手這次參賽能發揮最佳實力，並照顧好自己，「才有機會像過去一樣締造好成績，才能夠照亮台灣，國人等著各位披金戴銀、滿載而歸。」

競速滑冰選手林佳馨來自花蓮，為阿美族人，她表示，從高中1年級開始參加特奧運動，至今已4年，覺得自己變得更加勇敢、自信，並認識不少好朋友，期待這次參賽能發揮平時訓練成果，希望爭取好成績，為國爭光。（編輯：張雅淨）1140305

2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮5日下午在台北舉行，行政院長卓榮泰（左）、教育部次長張廖萬堅（左2）出席，振臂為選手們加油打氣。中央社記者謝佳璋攝 114年3月5日

行政院長卓榮泰（圖）5日下午在台北出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮，期勉選手們締造好成績，照亮台灣。中央社記者謝佳璋攝 114年3月5日