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李洋攜手瑜珈大師 6/21帶5000人挑戰世界紀錄

2025/3/10 16:41（3/10 17:16 更新）
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2025台灣國際瑜伽日宣傳記者會10日在台北舉行，奧運羽球金牌得主李洋（右）受邀擔任活動大使，並與瑜伽大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Himalayan Siddhaa Akshar）（左）一同示範瑜珈動作。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
2025台灣國際瑜伽日宣傳記者會10日在台北舉行，奧運羽球金牌得主李洋（右）受邀擔任活動大使，並與瑜伽大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Himalayan Siddhaa Akshar）（左）一同示範瑜珈動作。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
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（中央社記者黎建忠台北10日電）拿下2面奧運金牌的台灣羽球好手李洋，今天和瑜珈界大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾聯袂現身，2人將於6月21日的國際瑜珈日，帶領5000人一起挑戰12項瑜珈體式的世界紀錄。

分別在東京奧運、巴黎奧運拿下羽球男雙金牌的李洋，退役後就在國立體育大學任教，他今天現身活動記者會表示，自己從2020年接觸瑜珈，覺得這是一項非常能訓練肌群和協調反應上有很大幫助。

喜馬拉雅瑜珈是一門古老的科學，聯合國特地將6月21日設立為「國際瑜珈日」，也在去年將12月21日訂定為「世界冥想日」，彰顯瑜珈對全球健康的影響。

台灣也將於6月21日舉辦盛大的瑜珈活動，將由喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Grand Master Akshar）帶領5000人，一起挑戰12項瑜珈體式的世界紀錄。

來自印度的喜馬拉雅悉達阿克夏爾在致詞時表示，很高興能來到台灣參與這次活動，「來到這裡很像我的第2個家，台灣有海洋、森林、高山，是非常美的地方。」

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喜馬拉雅悉達阿克夏爾強調，瑜珈運動就是讓血液在體內健康的循環，每個人都可以活得更好，這次來到台灣，就是想要讓瑜珈成為每個人的日常生活，他還開玩笑說：「就像珍珠奶茶是台灣人的生活一樣。」

出席記者會的物理治療師陳曉謙則提到，想到運動員的訓練，大家都聯想到高強度的技術訓練或者重訓，但其實瑜珈和皮拉提斯更像選手的潤滑劑，可以幫助小肌肉群更強壯，進而在比賽時發揮更多極限。（編輯：李亨山）1140310

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2025台灣國際瑜伽日宣傳記者會10日在台北舉行，奧運羽球金牌得主李洋（右）出席，向瑜伽大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Himalayan Siddhaa Akshar）（左）致意。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
2025台灣國際瑜伽日宣傳記者會10日在台北舉行，奧運羽球金牌得主李洋（右）出席，向瑜伽大師喜馬拉雅悉達阿克夏爾（Himalayan Siddhaa Akshar）（左）致意。中央社記者王騰毅攝 114年3月10日
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