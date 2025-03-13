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UVL決賽3/15登場 台師大力拚重返男子組冠軍

2025/3/13 18:08
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（中央社記者陳容琛台北13日電）大專排球聯賽UVL決賽將於3月15、16日在台北市立大學天母體育館登場，以複賽第1種子前進男子組4強的台灣師大將力拚重返冠軍榮耀。

113學年度大專排球聯賽決賽將於3月15、16日在台北市立大學天母體育館點燃戰火，本屆賽事改取前4名進入決賽，因此在預、複賽戰況激烈，最後由台灣師大、中原大學、彰化師大及國北教大攜手搶下男子組4強門票，其中衛冕軍彰師大將挑戰隊史首次連霸。

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上季以季軍作收的台師大，過去曾締造大專排球聯賽13連霸，本季狀態絕佳，如願以頭號種子身分前進4強，有機會挑戰繼108學年度後再度登頂。陣中主力球員温逸凱今天在賽前記者會接受媒體聯訪時表示，決賽最大假想敵是中原，希望將複賽穩定性不佳的問題調整回來，才有機會問鼎冠軍。

至於女子組部分，由已連續4年佔據頒獎台的台北市大、台灣師大及高雄師大取得3席4強門票。另外則是清華大學憑藉過人拚勁與團隊默契，締造校史首度晉級4強，教練施惠方期許球員放開來打、沒有壓力，扮演挑戰者角色，盡力爭取最佳成績。（編輯：龍柏安）1140313

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