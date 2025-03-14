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謝淑薇印地安泉網賽4強落敗 無緣拚女雙衛冕

2025/3/14 08:52
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（中央社記者陳容琛台北14日電）力拚印地安泉網賽女雙衛冕的台灣網球名將謝淑薇，今天與中國搭檔張帥卻在4強戰以5比7、3比6不敵非種子的組合，無緣完成女雙衛冕。

在美國舉行的印地安泉網球賽屬國際女子網球協會（WTA）千分等級賽事，頂著女雙衛冕頭銜的謝淑薇，這次改與女雙世界排名13的36歲中國名將張帥攜手出征，順利通過前3輪的考驗後，榮膺賽會第5種子的「海峽組合」如願晉級女雙4強。

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謝淑薇、張帥今天在4強面對非種子的斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）、英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）組合，沒想到首盤就陷入苦戰，甚至率先遭到對手破發，不過「海峽組合」隨即穩住陣腳，一度成功扳平戰局，可惜在第12局未能保住發球局情況下，以5比7讓出首盤。

次盤謝淑薇、張帥試圖扭轉戰局，也多次逼出破發點，然而遲遲未能兌現，反倒在第6局被對手上演關鍵破發，成為此役的勝負分水嶺，最後「海峽組合」無法如願延長戰線、再以3比6落敗，不僅無緣晉級女雙冠軍戰，同時也粉碎謝淑薇拚印地安泉網賽女雙的衛冕夢。（編輯：郭諭儒）1140314

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