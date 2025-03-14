台灣LOL戰隊CFO扳倒強敵TES 證明實力遭外界低估

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（中央社記者陳容琛台北14日電）取得英雄聯盟初陣對抗賽4強門票的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），今天在分組循環賽最終戰以2比0扳倒中國LPL賽區戰隊Top Esports（TES），輔助選手Kaiwing表示證明遭到低估。

在韓國首爾舉行的初陣對抗賽（First Stand）是英雄聯盟全新國際賽事，總獎金達100萬美元（約新台幣3300萬元），賽制採「無懼選角」模式（全局BP），由世界5大賽區獲得資格的戰隊齊聚競爭冠軍金盃，而第1階段的分組循環賽採3戰2勝制，取前4名戰隊晉級淘汰賽階段。

代表太平洋職業聯賽（LCP）前進初陣對抗賽的中信飛牡蠣（CFO），已經提前取得4強門票後，今天在分組循環賽最終戰面對強敵中國戰隊Top Esports（TES），沒想到中信飛牡蠣打破外界質疑，近乎完美壓制TES發揮，而且不斷主動尋求機會，最後以2比0帶走勝利，同時鎖定淘汰賽第2種子身分。

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針對中信飛牡蠣不被外界看好，如今卻展現驚人的表現，輔助選手Kaiwing（凌啟榮）賽後接受主辦單位採訪時表示，今天贏下中國LPL賽區代表後，只剩下尚未擊敗韓國LCK賽區代表Hanwha Life Esports（HLE），期望讓所有人知道LCP賽區該有的實力，「我覺得答案（被低估）很明顯。」

有趣的是，歐洲LEC賽區代表Karmine Corp（KC）想要晉級4強，必須靠中信飛牡蠣今天擊敗TES，因此很多歐洲觀眾都變成中信飛牡蠣的一日粉絲，如今願望成真後，兩隊高機率將在4強首戰過招。對此Kaiwing霸氣表示：「如果真的再次對上，我們也會把他們送下去。」（編輯：陳政偉）1140314