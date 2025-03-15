中職開季活動席開百桌 新球季口號「新篇章」

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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）中華職棒今天在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，宣布新球季口號為「NEW CHAPTER新篇章」。中職會長蔡其昌表示，希望棒球可以結合台灣傳統文化，並在奪世界冠軍後邁入新篇章。

中華職棒前2年開季活動都是在台北的兒童新樂園舉辦，今年移師高雄，在高雄展覽館席開近百桌，邀請球迷一起進場參與「中華職棒36年開季團圓大辦桌」活動。

中職會長蔡其昌表示，聯盟的行銷團隊都很有創意，「前2次我們辦在兒童樂園，主要是讓台灣社會知道，棒球是很適合親子一起進場的活動。」蔡其昌指出，這次希望與台灣傳統在地文化連結，「搭配台灣普遍可以見到的電子花車，這些很台灣的元素，以辦桌的形式來舉辦。」

蔡其昌感謝高雄市長陳其邁的支持，蔡其昌表示，「他告訴我明年要再來高雄辦、辦多桌一點，高雄市會幫聯盟找支援，很謝謝他，我們都很期待。」蔡其昌也強調，各地方首長不管哪個政黨，只要支持棒球，「站在聯盟角度都很感謝。」

蔡其昌指出，明年開季活動一定會再改進、檢討，看怎麼容納更多球迷，需要政府更大力來支持，「今年結合了台灣傳統文化辦桌的意象，強調說棒球不能只是國際賽，要變成台灣人的生活，這樣我們棒球的底蘊才會深厚。」

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中華職棒36年口號為「NEW CHAPTER新篇章」，蔡其昌說明，主要是強調過去台灣迷夢寐以求的冠軍，經過長時間，終於在去年世界12強棒球賽拿下台灣史上第一座世界冠軍，「所以我們認為台灣棒球應該邁入新篇章，聯盟開始做了很多改革、投入更多資源。」

蔡其昌提到，新篇章宣示著台灣棒球要進入新境界，「希望更多球迷支持，也希望球團更投入，只有投入更多資源，棒球的花才能更盛開，我們一直在做資源、資金投入，這些都是新變革、邁入新領域的開始。」（編輯：李亨山）1140315

「中華職棒36年開季團圓大辦桌」活動15日在高雄展覽館舉辦，席開近百桌，邀請球迷一起進場參與。中央社記者張新偉攝 114年3月15日