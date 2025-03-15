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中職開季團圓大辦桌 陳其邁現身挺台鋼雄鷹

2025/3/15 16:23（3/15 16:56 更新）
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中華職棒15日在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，宣布新球季口號為「NEW CHAPTER新篇章」。中職會長蔡其昌（左2）表示，希望棒球可以結合台灣傳統文化，並在奪世界冠軍後邁入新篇章。高雄市長陳其邁（右2）、體育署長鄭世忠（右）皆出席。中央社記者張新偉攝　114年3月15日
中華職棒15日在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，宣布新球季口號為「NEW CHAPTER新篇章」。中職會長蔡其昌（左2）表示，希望棒球可以結合台灣傳統文化，並在奪世界冠軍後邁入新篇章。高雄市長陳其邁（右2）、體育署長鄭世忠（右）皆出席。中央社記者張新偉攝　114年3月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）中華職棒今天在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，高雄市長陳其邁以地主身分現身力挺台鋼雄鷹。他表示，除了為中職加油，當然也要為主場在高雄的台鋼雄鷹加油打氣。

高雄展覽館今天席開百桌，陳其邁會前聯訪提到，今天的菜由內門知名總舖師洪輝雄掌廚，內門是總舖師的故鄉，道地辦桌菜才能看出真本事。希望中職未來一年比賽能非常競爭且順利，「我心裡還是希望台鋼能夠加油。」

陳其邁也與中職大聯盟會長蔡其昌共同參與啟動儀式，並向蔡其昌喊話「席開100桌太少，高雄展覽館場地這麼大，明年可考慮把隔間全打通，放下300桌也沒問題，我也會協助找資源。」蔡其昌媒體受訪表達感謝陳其邁鼎力支持。

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陳其邁上台致詞時特別戴上台鋼雄鷹球隊棒球帽。他提到，顧及對其他6支球隊的尊重，本來沒有要戴，但剛才因為蔡其昌開玩笑，決定戴上帽子以示對在地球隊支持。期許台鋼雄鷹未來一年只能贏不能輸，不僅要「台灣雄勇」，也要讓「高雄雄勇」，繼續努力奪得佳績。

這次中華職棒開季宣傳活動首度移師高雄展覽館舉行，事前開放100桌供球迷購票入場，門票幾乎1分鐘秒殺。蔡其昌笑著說，「今天能在台下吃飯的，都是天選之人。」活動邀請6隊代表球員及36位啦啦隊女孩出席，並安排歌手演唱、應援團表演及互動遊戲，打造最具台灣特色棒球盛宴。（編輯：孫承武）1140315

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「中華職棒36年開季團圓大辦桌」活動15日在高雄展覽館舉辦，席開近百桌，邀請球迷一起進場參與。中央社記者張新偉攝　114年3月15日
「中華職棒36年開季團圓大辦桌」活動15日在高雄展覽館舉辦，席開近百桌，邀請球迷一起進場參與。中央社記者張新偉攝　114年3月15日
高雄市長陳其邁（前左4）15日中午到高雄展覽館出席中華職棒36年開季團圓大辦桌，與中職會長蔡其昌（前左3）、體育署長鄭世忠（前左2）同桌用餐，並參與啟動儀式。中央社記者林巧璉攝 114年3月15日
高雄市長陳其邁（前左4）15日中午到高雄展覽館出席中華職棒36年開季團圓大辦桌，與中職會長蔡其昌（前左3）、體育署長鄭世忠（前左2）同桌用餐，並參與啟動儀式。中央社記者林巧璉攝 114年3月15日
中華職棒大聯盟15日中午在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，現場與會來賓共同參與啟動儀式。中央社記者林巧璉攝 114年3月15日
中華職棒大聯盟15日中午在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」，現場與會來賓共同參與啟動儀式。中央社記者林巧璉攝 114年3月15日
中華職棒15日在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」活動，這也是中職開季宣傳活動首度移師高雄，現場席開百桌。中央社記者林巧璉攝 114年3月15日
中華職棒15日在高雄展覽館舉辦「開季團圓大辦桌」活動，這也是中職開季宣傳活動首度移師高雄，現場席開百桌。中央社記者林巧璉攝 114年3月15日
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