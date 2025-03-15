郭俊麟打完12強右後腿拉傷 笑言跟年紀有關聯

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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）中職統一獅隊33歲投手郭俊麟在去年征戰完世界12強棒球賽後，今年熱身賽期間出現右後腿拉傷的狀況，趕不上開季，他笑說，自己是第一次遇到這種傷勢，「可能跟年紀有關。」

郭俊麟因為右腿後側拉傷趕不上開季，他今天表示，這個傷是自辦熱身賽期間開始的，自己打棒球以來也沒有遇過，他笑說：「第一次遇到這個狀況，很多人說可能跟年紀有關聯，這幾年下來可能有一些沒有發生過的小傷，陸續跑出來，所以自己要再稍微注意一下。」

去年11月郭俊麟拚戰世界12強棒球賽，他坦言可能有點影響，因為在以往比較早關機的情況下，恢復完之後還有時間慢慢囤積肌力，投球課表可以比較晚開機。不過郭俊麟提到，「去年打完12強，變成要關機、不關機，時間都有點尷尬。」

郭俊麟指出，如果12強打完再關機的話，後續可能影響到訓練進度，所以今年調整方式比較不一樣，「想要盡量調整到跟球隊進度一樣，這樣教練比較好掌握現在的身體狀況，是不是健康的、或是哪裡還需要調整。」

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郭俊麟表示，原本自己希望可以趕上開季，但以現在狀態來說，可能會慢個幾週，「現在如果硬要趕、沒有完全好，反而會造成更嚴重的傷害，我覺得這樣的話對球隊、自己會比較麻煩一點。」

不過郭俊麟強調，現在還是會在自己能做的範圍內去訓練，「上半身重量自己還是會維持，如果都不動，到最後變成關機，要重新拉起來，我覺得時間會拉更長。」郭俊麟指出，關聯到下半身像是跑步、腳部重量訓練等，還是要聽防護員指示。（編輯：陳政偉）1140315