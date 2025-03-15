台灣LOL戰隊CFO惜敗歐洲王者 無緣初陣對抗賽冠軍戰

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（中央社台北15日電）台灣英雄聯盟戰隊中信飛牡蠣今天在初陣對抗賽4強「讓2追3」只差一步，最後功虧一簣以2比3惜敗歐洲LEC賽區代表Karmine Corp（KC），無緣晉級冠軍戰。

代表太平洋職業聯賽（LCP）前進韓國首爾舉行的初陣對抗賽，中信飛牡蠣（CFO）在確定晉級4強的情況下，昨役又於分組循環賽最終戰擊敗強敵中國LPL賽區代表Top Esports（TES），不僅打破外界質疑，同時信心值大幅提升，以第2種子身分挺進4強淘汰賽。

今天在5戰3勝賽制的4強淘汰賽，中信飛牡蠣率先迎戰歐洲LEC賽區代表Karmine Corp，沒想到前兩局遭到對手壓制，不僅未能搶得先機，反倒讓對手取得聽牌優勢，不過中信飛牡蠣並未輕言放棄，尤其年僅17歲的中路新星HongQ（蔡明宏）挺身而出，全隊即時找回狀態下連追兩局、扳平比分。

進入決勝第5局，雙方陷入拉鋸戰，而中信飛牡蠣試圖將比賽拖至後期，可惜第39分鐘爆發團戰，中信飛牡蠣卻全員陣亡，導致主堡被推平，同時宣告無緣取得冠軍戰門票，在這次的初陣對抗賽以4強作收。

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HongQ賽後接受媒體聯訪時自評，前兩局的表現沒有很出色，不過當下並未想太多，畢竟比賽還沒結束都有機會，只是結果有點可惜，「給自己整體70分，我們下次會繼續努力，尤其這次的國際賽幫助我經驗成長很多。」

中信飛牡蠣上路選手Rest（徐士傑）則表示，平常心面對這次賽事，並稱讚團隊發揮出色，「我自己在台下看也覺得很感人，不過這只是一個旅程，接下來還有2個國際賽，我們仍會全力以赴。」（編輯：龍柏安）1140315