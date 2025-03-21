中職熱身賽兄弟曾頌恩敲追平轟 延長賽再逼和龍

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職官辦熱身賽今天3地開打，在洲際棒球場的賽事，中信兄弟曾頌恩在8局下轟出追平2分砲，鏖戰到延長賽龍隊曾聖安敲1打點安打，不過曾頌恩再敲追平安打，終場4比4平手。

中信兄弟與味全龍在第3局各攻下1分，8局上龍隊滿壘時，曾聖安、吉力吉撈．鞏冠都敲出安打，各帶有1分打點，取得領先；不過8局下兄弟的曾頌恩從林逸達手中轟出2分全壘打，雙方再度戰成平手。

鏖戰至延長賽突破僵局制，10局上龍隊進攻，冉承霖犧牲觸擊護送跑者到三壘，曾聖安再敲安打送回1分，此戰曾聖安敲出雙安、包辦3打點；不過10局下兄弟的王政順利用游擊手張政禹失誤上壘，形成一、三壘有人，曾頌恩再敲安打送回追平分，終場雙方就以4比4握手言和。

另一場在台南棒球場的熱身賽，統一獅隊陳傑憲在4局下敲二壘安打後，靠著推進、林子豪高飛犧牲打，跑回1分；7局下獅隊滿壘時，陳重廷敲出安打帶有2分打點，8局下朱迦恩再敲出1打點二壘安打，終場獅隊以4比0擊退樂天桃猿。

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獅隊此戰推出6名投手完封桃猿打線，先發投手蒙德茲（Yohander Mendez）用70球投4局，僅被敲3支安打，投1次保送，飆出6次三振，沒有失分；接著洋投飛力獅（Felix Pena）、陳韻文、尹柏淮、劉軒荅、王鏡銘各投1局，都無失分。

在嘉義市棒球場的賽事，富邦悍將在4局上靠著申皓瑋從吉田一將手中轟出陽春砲，率先攻下1分；4局下台鋼雄鷹的吳念庭、張肇元接連敲安打，也攻下1分追平。直到8局上悍將再度展開攻勢，林哲瑄、申皓瑋、王念好、戴培峰接連敲安打，攻下3分，終場悍將就以4比1擊退雄鷹。（編輯：陳政偉）1140321