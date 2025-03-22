NBA范佛利特轟37分 火箭送熱火17年來首度10連敗[影]

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（中央社記者黎建忠台北22日電）美國職籃NBA休士頓火箭今天靠著范佛利特轟下37分幫助下，以102比98擊敗邁阿密熱火收下9連勝，並且送給對手近17年來最長的10連敗。

熱火曾在2007－08年賽季，單季分別吞下15連敗及11連敗，今天在對火箭的比賽，曾一度以65比54領先11分，這也是熱火本季第20場曾領先達雙位數但最後卻輸球的比賽。

火箭克服第3節初期的11分落後，靠著葛林（Jalen Green）跳投命中，反以80比78超前，第4節再靠著范佛利特（Fred VanVleet）帶領拉出9比2攻勢，順利站穩領先腳步。

熱火自從2月6日將「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）交易到金州勇士後的21場比賽，僅拿下4勝，最近甚至苦吞10連敗。

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不過換來的魏金斯（Andrew Wiggins）今天攻下交易來到熱火後的單場新高30分，且他在第2節6投6中，外帶7罰6中，成為隊史自從詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）後，第3名在單節以百分之百投籃命中率攻下20分的球員。

熱火目前在東區排名第10名，還領先第11名的多倫多暴龍有5場勝差，儘管近況低迷，但保住附加賽資格應該不成問題，只是要想擠進季後賽難度可能有點大。（編輯：龍柏安）1140322