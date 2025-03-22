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NBA灰狼痛宰鵜鶘 讓老將殷格斯先發藏洋蔥[影]

2025/3/22 14:26（3/22 15:31 更新）
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NBA明尼蘇達灰狼22日以134比93擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自x.com/Timberwolves）
NBA明尼蘇達灰狼22日以134比93擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自x.com/Timberwolves）
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（中央社記者陳容琛台北22日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天以134比93擊敗紐奧良鵜鶘，然而意外安排37歲老將殷格斯先發上陣，原因是殷格斯患有自閉症的兒子雅各也到場觀戰。

已經在NBA賽場征戰超過10年的殷格斯（Joe Ingles），他患有自閉症的兒子雅各（Jacob Ingles）在本週迎接一大突破，親自看完整場NBA比賽，讓全家人相當興奮，而唯一的遺憾就是未能見證父親殷格斯上場奮戰的英姿。

灰狼今天在主場迎戰鵜鶘，在總教練范奇（Chris Finch）的巧妙安排下，殷格斯睽違3年再度以先發之姿上陣，雖然總計上場6分鐘，僅留下1助攻紀錄，不過雅各終於親眼見到父親奮戰的身影，對殷格斯而言意義重大。

范奇賽後接受媒體聯訪時感性表示，有時候必須做出符合人性的調度，因此很感動看到這一刻成真，「我們總是在討論場上的每1分鐘都很重要，然而這些時刻對我們來說有著不同的意義。」他分享全隊上下都支持這個決定，「這種事不常發生，但我們很開心真的這麼做了。」

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殷格斯則指出，目的希望提高外界對自閉症認識，而且未來仍會持續投入相關事宜，藉以幫助其他家庭，「這是一個真實的問題，無法用錢解決，對我們來說是給雅各最好的機會，讓他在這個瘋狂世界找到屬於自己的位置。」

持續卡位西區季後賽席次的灰狼，今天靠著7人得分達到雙位數，其中前鋒藍德爾（Julius Randle）攻下全場最高20分外帶6籃板、5助攻，最後以41分之差痛宰鵜鶘，捍衛主場中止近期2連敗。（編輯：陳政偉）1140322

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#美國職籃
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