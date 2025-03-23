NBA詹姆斯復出拿17分、唐西奇轟34分 湖人遭公牛打爆

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天主場迎戰芝加哥公牛，儘管詹姆斯復出拿下17分，加上唐西奇狂轟34分，但因防守端問題不少，最終以115比146落敗，不僅吞2連敗，失分也是湖人本季新高。

湖人昨天在少了詹姆斯（LeBron James），以及多名主力輪休情況下，以29分差不敵密爾瓦基公鹿，而先前腹股溝拉傷缺陣詹姆斯，今天攜手逾3週未亮相的八村壘，在對戰公牛一役復出。

公牛的懷特（Coby White）與湖人的唐西奇（Luka Doncic）首節互別苗頭，各得16分、17分，公牛首節以32比31領先。

湖人次節一度落後達10分，靠著唐西奇連3顆三分球，追成62比65。

公牛第3節趁著湖人防守鬆散，外線火力四射，團隊單節轟下39分，前3節打完已領先15分，末節更持續拉開差距。

湖人今天儘管以完整陣容出擊，但卻守不住東區第9的公牛，單場狂失146分為球隊本季新高。湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後直言，這可能是球隊整季至今防守最差的一次，「我們本季所取得成功，都建立於防守，這將決定未來3週勝負，以及能否取得季後賽席位。」

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公牛今天全場三分球41投19中，懷特、布澤利斯（Matas Buzelis）合計包辦11顆，兩人各得36分、31分，而吉迪（Josh Giddey）貢獻15分、10籃板、17助攻、8抄截，繳出大三元成績。

湖人的唐西奇飆進8顆三分球、攻下全隊最高34分，另有8籃板、6助攻，里夫斯（Austin Reaves）進帳25分，詹姆斯17分，至於剛復出的八村壘6投2中、僅得5分，似乎還在調整。（編輯：李亨山）1140323