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空氣中瀰漫愛意 老虎伍茲證實與川普前媳婦戀情

2025/3/24 11:50（3/24 12:10 更新）
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老虎伍茲（左）24日在社群媒體發文，證實他和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（右）的戀情。（圖取自x.com/TigerWoods）
老虎伍茲（左）24日在社群媒體發文，證實他和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（右）的戀情。（圖取自x.com/TigerWoods）
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體發表簡短貼文，罕見地證實他和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（Vanessa Trump）的戀情。

多年來以極力保護自己私生活而聞名的伍茲，在社群媒體平台X的貼文中證實，他正與川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的前妻凡妮莎．川普約會。

伍茲分享兩張他與凡妮莎．川普的合照，並寫道：「空氣中瀰漫著愛意，有妳在我身邊，生活更美好。此時此刻，我們希望所有我們心愛的人能夠保留隱私。」

有關這對情侶的八卦謠言傳了幾週後，伍茲發布的這篇貼文。

凡妮莎．川普2018年與小唐納．川普離婚，結束長達13年的婚姻。她也在自己的Instagram帳號上發布一張她和伍茲的合照，這似乎是兩人經過協調後所做的宣布。

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伍茲的私生活在2009年的性醜聞中暴露無遺，這場醜聞顛覆他的職業生涯，並導致他與前妻艾琳（Elin Nordegren）的6年婚姻破裂，他們育有兩個小孩。

在伍茲一連串對婚姻不忠的行為曝光後，雙方以離婚收場。有媒體報導，伍茲在婚姻期間曾與多達120名女性發生過性關係。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140324

#Instagram
#川普
#高爾夫球
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