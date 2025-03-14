美媒：老虎伍茲與川普前媳婦已交往數月

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（中央社佛羅里達州朱比特島14日綜合外電報導）一名與美國總統川普家族相當親近的消息人士向「時人雜誌」證實，美國高球名將老虎伍茲與川普長子小唐納．川普的前妻凡妮莎．川普已悄悄約會數月。

時人雜誌（People）網站報導，根據內部消息人士，小唐納．川普（Donald Trump Jr.）對兩人的情侶關係「很淡定」。

這則消息由英國「每日郵報」（Daily Mail）率先報導。

凡妮莎．川普（Vanessa Trump）與小唐納．川普結婚12年後，於2018年提出離婚。

現年49歲的老虎伍茲（Tiger Woods）與47歲的凡妮莎有許多共通點，除了兩人大部分時間都待在佛羅里達州外，凡妮莎與前夫所生的女兒凱伊（Kai Trump）也是頂尖高爾夫球手。

「高爾夫週刊」（Golfweek）報導，17歲的凱伊去年8月已承諾效力邁阿密大學（University of Miami）高爾夫球隊，並將在秋季入隊。

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老虎伍茲、凡妮莎和凱伊2月16日被拍到一同抵達一場高爾夫球錦標賽；2月20日，老虎伍茲在黑人歷史月（Black History Month）活動中，接受總統川普（Donald Trump）的表揚。

老虎伍茲日前才宣布自己的阿基里斯腱斷裂，並在社群媒體上寫道：「當我開始在家加強訓練時，我左腳的阿基里斯腱感到劇烈疼痛，經診斷為肌腱斷裂。」（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140314