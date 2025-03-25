林哲瑄揮棒變快熱身賽敲超前安 盼攻擊貢獻力量

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將官辦熱身賽交手味全龍，9局上林哲瑄代打建功，敲出直擊全壘打牆超前二壘打助隊5比3搶勝，休賽季自主訓練有成效，揮棒速度變快，希望能以攻擊替球隊貢獻力量。

悍將官辦熱身賽今天在天母棒球場與味全龍隊交手，悍將前5局受制龍隊先發投手王維中，沒能拿下分數。

悍將6局抓準龍隊換投時機，魏全遭觸身球保送、蔡佳諺敲安，靠著滾地球跑回1分，8局上再靠著林岳谷二壘打、王念好三壘打再追1分。

悍將9局上再起攻勢，范國宸、董子恩接連安打、戴培峰故意四壞保送，林哲瑄滿壘代打敲出深遠二壘打，一棒2分幫助球隊超前比數，蔡佳諺高飛犧牲打再添1分保險分；悍將搶下勝利，連3年官辦熱身賽戰績第一名。

悍將總教練陳金鋒表示，熱身賽每隊都在調整，但與例行賽對手的狀況不同，目前打擊、守備都在蠻穩定的狀態，希望把好的感覺帶到例行賽。

林哲瑄表示，9局上場的代打設定可以攻擊的好球攻擊、抓直球剛好有掌握到；林哲瑄敲出直擊全壘打牆二壘打，他表示，不確定球有沒有過牆，好像有人說有過，換局時隊友有對著他比要做重訓的手勢。

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林哲瑄休賽季有到Driveline訓練，自評整體感覺不錯，揮棒速度進步、是最大的不同，Driveline的訓練會針對檢測內容調整訓練。

林哲瑄坦言過去打擊部分問題大，希望透過多學多精進，今年球季把球打強勁也是目標，季後也有變壯，肌肉量增加，整體感覺都蠻好的，儘管隨著年齡增加各方面都有退化，但會想辦法維持，希望以攻擊為球隊貢獻力量。（編輯：黃名璽）1140325