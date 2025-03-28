打球兼顧課業高材生 UBA陽明交大一般組首度稱王

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（中央社記者陳容琛台北28日電）平時課業壓力繁重的陽明交大，今天靠著陳韋名狂飆30分，在UBA一般男生組的冠軍賽以75比67力退僑光科大，締造校史首度在一般組稱王紀錄。

UBA大專籃球聯賽一般男、女生組的冠軍賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，而從97學年度改制以來，陽明交大在一般組最佳成績是上屆的季軍，不過本季他們捲土重來，以全勝之姿順利「攻蛋」，如今更以8分之差擊敗僑光科大，完成校史首度在一般組稱王。

在球員時期曾率領陽明交大挺進UBA公開一級賽場，現在轉換身分為教練的成力煥賽後接受媒體聯訪時表示，已經帶著這批球員邁入第2年，上季雙方處於磨合期，加上自己也在思索什麼打法比較適合，到本季所有人默契漸入佳境，「今年算是開花結果。」

陽明交大一般組球員平時得應付繁重課業壓力，而成力煥在練球時要求紀律，並維持高強度訓練，因此他很感謝球員的配合，「他們的表現真的很棒，尤其向心力足夠，其實我覺得（冠軍）很不容易，不論是什麼層級。」

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此役打滿40分鐘、攻下全場最高30分的陳韋名則提到，過去在公開一級舞台沒有太多機會，不過心中籃球魂仍未熄滅，在因緣際會下披上陽明交大戰袍，並指出高中畢業最嚮往就讀陽明交大，因為看過成力煥的紀錄片，希望成為教練陳忠強的子弟兵。

傳承學長成力煥的背號21號，陳韋名今天首度踏上小巨蛋舞台，最後也如願高舉冠軍金盃，讓他當下眼眶泛淚，「真的沒想過。」目前是生物科技學系碩二的陳韋名，未來期許向成力煥看齊，朝著職業籃球員的夢想前進，不過他透露還會再與教練、家人討論。（編輯：陳政偉）1140328