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桃猿與廖健富簽5年4100萬合約 林立月薪81萬

2025/3/29 17:50（3/29 18:01 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊29日公布第2波談薪結果，其中中職生涯邁入第9年的廖健富簽下合約總值新台幣4100萬元、長達5年的複數約。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月29日
中華職棒樂天桃猿隊29日公布第2波談薪結果，其中中職生涯邁入第9年的廖健富簽下合約總值新台幣4100萬元、長達5年的複數約。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月29日
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職樂天桃猿今天公布第2波談薪結果，林立複數年約來到第3年、月薪81萬元；廖健富、陳晨威、陳冠宇、王志煊、陳柏豪5人獲複數年合約，其中廖健富簽下5年總值4100萬元合約。

樂天桃猿隊今天發布新聞稿表示，為了讓球員能夠穩定投入春訓準備，在2月就完成與球員合約洽談，今天公布第2波談薪。

桃猿隊指出，中職生涯邁入第9年的廖健富，球團看重他對球隊戰力的重要性，與他簽下合約總值新台幣4100萬元、長達5年的複數約。擔綱球隊開路先鋒的陳晨威獲含激勵獎金總值2505萬元的3年複數約，今年月薪為53萬元，之後逐年增加為61萬元、68萬元。

去年轉隊加入後拿下救援王、成為球隊新一代守護神的陳柏豪，與去年中繼王王志煊，2人皆獲得球團大幅加薪的2年複數約肯定，陳柏豪今年月薪27萬元、王志煊月薪26萬元，2人明年薪水皆升為30萬元。

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左投陳冠宇去年54場出賽，26次中繼成功，是桃猿牛棚倚賴的大將，與桃猿簽下今年月薪60萬元、明年64萬元的2年複數約。

此外，去年一軍出賽數大增的蘇俊璋與馮健庭皆獲加薪，蘇俊璋加薪6萬元、月薪來到16.5萬元，馮健庭則由月薪10萬調升至14萬元；因傷休養1年的朱承洋則扣薪8萬，今年月薪20萬元。（編輯：李亨山）1140329

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