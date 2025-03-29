UBA李宜樺18分領軍擊退台師大 佛光與文化爭冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北29日電）佛光大學後衛李宜樺今天在大專籃球聯賽（UBA）女子組4強，繳出18分、10籃板、8助攻，率隊以64比56擊敗台灣師範大學，明天將與文化大學爭奪金盃。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）今天在台北小巨蛋展開公開女一級4強決賽，佛光出戰上屆亞軍台師大，首節以16比14領先，次節趁著台師大單節僅得6分、進攻當機，半場打完將分數拉開至37比20。

台師大第3節曾落後18分，後半段進攻端回溫，靠著林佳蓉連續在外線開火，點燃球隊追分氣勢，追成44比52。

佛光李宜樺決勝節連續得分，不僅穩定軍心，還扮演穿針引線的角色，而台師大得分主力林佳蓉在最後4分鐘抽筋退場，也讓台師大追分火力打折扣。

佛光的李宜樺表現全面，拿下18分、10籃板、8助攻，加上陳丁綺也有17分、17籃板演出，幫助球隊取得這一勝，繼107學年度奪得隊史首冠後，再度重返冠軍戰，也擺脫在小巨蛋6連敗的陰霾，明天將與文化大學角逐后座。

李宜樺接受媒體聯訪時表示，今年來到小巨蛋，比以往更想要晉級冠軍戰，她解釋，先前球隊有學姐在，今年則想要跳出來幫助球隊取得好成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

佛光已5年未嚐到冠軍滋味，現任的總教練楊淑淨與球員都是第一次參與決賽，楊淑淨表示，肯定球員表現，儘管第3節有些小地方做得不好，但很開心球員有撐過去、突破近年成績。

佛光明天勢必得提防文化得分后王玥媞，楊淑淨表示，會想出限制王玥媞的策略，「以團隊防守不敢說可以百分之百守住她，但希望球員制止她，至少讓她得分只有平常的一半，我相信就會很成功。」（編輯：黃名璽）1140329

113學年度大專籃球聯賽（UBA）佛光大學29日在公開女一級4強戰交手台師大，佛光陣中陳丁綺（右）全場砍下17分外帶17籃板，雙十佳績幫助球隊拿勝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級4強戰29日持續展開，下午第2場由佛光大學對戰台灣師大，終場佛光以64比56奪勝挺進冠軍戰，佛光球員們興奮衝入場中慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級佛光大學29日在4強戰與台師大交手，終場佛光以64比56勝出，搶下冠軍戰門票，選手們興奮擁抱慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日