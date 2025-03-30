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聽奧國手許樂開球 盼外界更重視身障者運動賽事

2025/3/30 16:00（3/30 16:56 更新）
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已達標2025日本東京聽障奧運的田徑國手許樂（前）30日擔任113學年度UBA大專籃球聯賽輪椅公益賽開球嘉賓，首度現場感受籃球運動的激烈碰撞。中央社記者黎建忠攝 114年3月30日
已達標2025日本東京聽障奧運的田徑國手許樂（前）30日擔任113學年度UBA大專籃球聯賽輪椅公益賽開球嘉賓，首度現場感受籃球運動的激烈碰撞。中央社記者黎建忠攝 114年3月30日
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（中央社記者黎建忠台北30日電）達標今年聽障奧運的田徑國手許樂，今天擔任UBA大專籃球聯賽輪椅公益賽的開球嘉賓，她說：「第1次在現場看籃球，真的很激烈，也希望外界能因此更重視身心障礙者的運動。」

許樂在接受中央社記者訪問時表示，「這是我第1次進到台北小巨蛋看比賽，平常看籃球賽就覺得身體碰撞很激烈，沒想到輪椅籃球更加刺激，還有選手會因為搶球而翻車，但都能靠自己雙手的力量撐起來，真的讓我很佩服。」

許樂強調，身心障礙者也有很多人想從事運動，希望能透過富邦人壽舉辦這樣的公益賽，讓外界更多人看到身心障礙者的運動賽事。

2025年達福林匹克運動會（Deaflympics，簡稱聽障奧運），將於11月15日起在日本東京登場，許樂已達標田徑項目參賽國手資格。

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許樂透露，去年在青年盃田徑賽不慎受傷，造成左臀肌到大腿肌肉二度拉傷，因此休息半年沒有訓練，但也「因禍得福」，在復健訓練階段，意外發現自己肌耐力還不錯，再加上原有的跨欄技巧，因此決定今年聽障奧運除了原本專長的100公尺跨欄外，還會首度參加中、長距離的400公尺跨欄。

許樂表示，「現在就是在聽奧前多參加一些賽事累積經驗，尤其是400公尺跨欄」，這次聽奧目標希望2個項目都要替台灣帶回獎牌。（編輯：張雅淨）1140330

#日本
#許樂
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