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U18東岸聯盟普門顏浩恩敲2安 王膺鵬指點阻殺技能

2025/4/1 14:33（4/1 14:41 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學1日與花蓮體中交手，普門高一捕手顏浩恩（圖）先發蹲捕，單場2安、2打點，打擊有表現。中央社記者謝靜雯攝 114年4月1日
U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學1日與花蓮體中交手，普門高一捕手顏浩恩（圖）先發蹲捕，單場2安、2打點，打擊有表現。中央社記者謝靜雯攝 114年4月1日
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（中央社記者謝靜雯台東1日電）普門中學高一捕手顏浩恩今天在U18東岸聯盟棒球錦標賽單場2安2打點，率隊以11比4、5局扣倒花蓮體中；顏浩恩曾受味全龍隊教練王膺鵬指導提升阻殺能力，也會觀察職棒捕手學優點。

U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學昨天首戰不敵台南市聯隊，今天與花蓮體中交手，兩隊1局打完以2比2戰成平手，普門中學2局下靠著簡雷奇適時安打超前比數，3局到5局、局局得分， 順利搶下勝利。

普門中學高一顏浩恩今天先發蹲捕、打5棒，1局下敲出二壘打、貢獻1分打點，3局下再敲出安打，4局下敲出帶有打點的高飛犧牲打，打擊有表現。

普門中學總教練石弘傑表示，球隊主力的捕手此次分在高雄市聯隊中，也透過這個比賽培養高一捕手顏浩恩，讓他磨練經驗，「他是具有攻擊能力的捕手，希望在引導、配球各方面都能加強。」

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顏浩恩對打擊有自信，自評今天關鍵時刻都能有貢獻，雖然才高一，但此次比賽負擔主力捕手位置，就要付出更多，球場上的喊聲，有狀況來時，都要想辦法冷靜下來面對。

顏浩恩透露，國中時期因為球隊教練的弟弟剛好是味全龍隊二軍捕手教練王膺鵬，王膺鵬有空也會到校指導捕手相關技能，包括傳球阻殺起身動作等、幫助很大，平時也會多觀察職棒捕手的優點，有好的部分會吸收。（編輯：龍柏安）1140401

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